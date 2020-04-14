Специалисты назвали лучшую одежду для защиты от коронавируса

Микробиологи и эксперты по тканям посоветовали носить плотную одежду и не забывать дезинфицировать ее после прихода домой во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом они рассказали «Известиям».

Специалисты рекомендуют носить одежду из атласа, сатина, твида. Также способны задержать коронавирус ткани с фактурной поверхностью — искусственная замша, вельвет и бархат.

— Пористость — один из основных параметров строения ткани, влияющий на ее физико-механические и потребительские свойства, — приводят слова заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирины Рыбаулиной «Известия». — Чем выше плотность материала, тем меньше его пористость. Сегодня для изготовления одежды используют ткани, обладающие достаточно высокой плотностью. Причем от сырья этот параметр зависеть не будет. Среди всего ассортимента наибольшей пористостью обладает марля, но ее, как известно, для изготовления одежды не используют. Разве что для пошива летнего гардероба иногда берут так называемую ткань-марлевку. Из текстильных полотен малой плотностью обладают трикотажные. Поэтому их носить в период пандемии не стоит.

По последним данным, в мире зафиксированы 1,939,801 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —120,897 человек, выздоровело — 459,646.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.