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СПЧ предложит ослабить ограничения из-за коронавируса на майские праздники

12:20
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за коронавируса на майские праздники. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за коронавируса на майские праздники. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Члены президентского Совета по правам человека обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников, сообщает «Коммерсант».

Пропуск предлагается опробовать в столице и распространить практику для регионов, где действуют наиболее серьезные ограничения на передвижение жителей в период пандемии коронавируса.

Пока идею «зеленого пропуска» поддерживают не все члены совета, опасаясь, что люди все же начнут гулять группами.

Регламент активного поведения граждан на самоизоляции будет направлен в правительство России на следующей неделе. Он станет третьим обращением СПЧ в кабинет министров по теме коронавируса. Первое касалось распространения мер поддержки НКО, второе рекомендует внимательнее отнестись к тем, кто теряет работу в период пандемии коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4329095

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