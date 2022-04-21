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Заседание комиссий спортсменов олимпийских комитетов России и Белоруссии состоится 27 апреля

Карен Саркисян
Корреспондент
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Совместное заседание комиссий спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии состоится 27 апреля в Минске.

Как сообщает официальный сайт ОКР, в ходе заседания участники рассмотрят вопрос политизации мирового спорта, обсудят ситуацию с отстранением российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях и возможные совместные шаги по минимизации негативного влияния происходящих событий.

Одной из главных задач сотрудничества России и Белоруссии на уровне олимпийских комитетов и комиссий спортсменов станет содействие обеспечению условий для профессиональной реализации спортсменов и способствование на примере их достижений регулярному вовлечению детей и молодежи в занятия физкультурой и спортом.

Комиссию спортсменов ОКР России будут представлять председатель комиссии Софья Великая, заместитель председателя Лада Задонская, а также Роман Власов, Андрей Моисеев, Алексей Алипов, Юрий Борзаковский, Анастасия Максимова, Александр Легков, Евгений Коротышкин, Станислава Константинова и Александр Самарин.

Делегацию из Белоруссии возглавит председатель комиссии НОК Александр Богданович, а также Екатерина Карстен, Алла Цупер, Людмила Калинчик, Дмитрий Никуленков, Михаил Грабовский и Владимир Корытько.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://olympic.ru/news/meeting_roc/sportsmeny-rossii-i-belarusi-obsudyat-politizatsiyu-mirovogo-sporta-na-rabochej-vstreche-v-minske/
Софья Великая
МОК
ОКР
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