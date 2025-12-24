Совет Федерации одобрил перенос срока включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который позволит сдвинуть на два года срок включения Донбасса и Новороссии в систему спорта РФ, сообщает ТАСС.

Срок включения новых регионов в систему спорта РФ истекает 1 января 2026 года. Отмечается, что продление переходного периода позволит завершить спортивные реформы в регионах, будет закончен капитальный ремонт объектов, а также оснастить их необходимым оборудованием и инвентарем.

В ДНР действуют 74 спортивные федерации, в ЛНР — 73, в Запорожской области — 48, а в Херсонской — 28.