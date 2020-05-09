Состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы

9 мая, в День Победы в Москве прошел авиационный парад. Это одно из немногих торжественных мероприятий, которое не было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В День Победы над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, а в целом над всеми российскими городами — 597 летательных аппаратов.

В гарнизонах состоятся индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров. Поздравить ветеранов также планируется с помощью онлайн-проектов «Звонок ветерану» и «Открытка ветерану».

Акция «Бессмертный полк» пройдет в видеоформате и будет транслироваться в интернете. Участникам предложат выйти на балконы своих квартир с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и спеть песню «День Победы».