Согласован договор об отношениях между работодателем и коллективом в российском спорте

Профсоюз при ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и руководство ЦСП согласовали коллективный договор, который позволит упорядочить и защитить отношения работодателя и коллектива, объединяющего свыше четырех тысяч спортсменов, тренеров и специалистов, информирует пресс-служба Минспорта России.

«Коллективный договор будет подписан в течение месяца. Если вынести за скобки футбол и хоккей, то это будет первый коллективный договор в системе спорта высших достижений», — отметил врио директора ЦСП Георгий Брюсов.

«Теперь у спортсменов будут не только обязанности, но и права», — подчеркнула главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, возглавляющая первичную профсоюзную организацию ФГБУ ЦСП.

Первичная профсоюзная организация ФГБУ ЦСП была создана 23 сентября 2020 года. 8 декабря 2020 года она вступила в Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации. По согласованию с профсоюзом третейское разбирательство споров осуществляет Спортивная арбитражная палата, которую возглавляет руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.