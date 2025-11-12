Сочи примет заключительный предварительный этап профессиональной спортивной лиги нард

С 16 по 20 ноября в Сочи пройдет четвертый тур Профессиональной спортивной лиги нард (ПСЛ), которая проводит свой первый сезон. После нее определятся участники Гранд-финала лиги.

В основных турнирах по коротким и длинным нардам примут участие по 64 игрока. В каждом будет разыгрываться по 3,8 миллиона рублей. Призовые установлены для занявших первые восемь мест. Победители заработают более 1 миллиона рублей, вступительный взнос при этом составляет 50 тысяч рублей. Также у спортсменов была возможность пробиться в число участников через отборочные турниры, заплатив более скромную сумму — 6875 рублей.

Как рассказал исполнительный директор ПСЛ Максим Олещенко, в конце октября и начале ноября в обеих дисциплинах прошли по четыре таких турнира. Их победители завоевали путевки в Сочи.

— По итогам каждой из четырех серий ПСЛ спортсменам начисляют баллы, которые соответствуют количеству одержанных ими побед. По 20 лучших в общем зачете в каждой из дисциплин получат право стартовать в Гранд-финале. Он состоится в Москве с 16 по 20 января, — сказал руководитель лиги.

После трех туров в соревновании по коротким нардам первая тройка выглядит следующим образом: Алексей Аскурава (Москва) — 20 побед, Сергей Гринев (Москва) — 18, Мисак Геворкян (Ставропольский край) — 15.

В длинных нардах лидируют: Генри Гаспарян (Московская область) — 20, Вачаган Григорян (Ростовская область) — 15, Патвакан Гаспарян (Смоленская область) — 14.