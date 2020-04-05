Собянин рассказал, почему в Москве введены жесткие меры ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему в столице введены жесткие меры ограничений в связи с пандемией коронавируса. По его словам, это вызвано необходимостью пресечь распространение инфекции.

— Мы находимся в самой высокой группе риска, в силу того, что большое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое, — сказал в эфире телеканала «Россия 1» Собянин. — Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах, поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации.