Собянин подвел первые итоги принятых в Москве мер по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что медицинские учреждения перешли в нормальный режим работы с хорошим запасом мощностей.

— Дорогие москвичи, точно знаю, что все эти ограничения радости не доставляют, — написал Cобянин в своем блоге. — И, конечно, вы вправе знать, за что страдаем. Какие эффекты — и положительные, и отрицательные — дают меры самоизоляции.

Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах — психологически тоже очень непросто. Тем не менее, все это — не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения.

Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.