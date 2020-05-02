Собянин объяснил, в каком случае ослабят ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ослабление мер против коронавируса может произойти к середине мая в том случае, если снизится нагрузка на систему здравоохранения. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы увидим к середине мая, через две недели, что все-таки нагрузка спадает и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно подумать о мерах послабления», — сказал Собянин.

По последним данным Worldometers на 2 мая, всего выявлен 3 424 210 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 240 380 человек, выздоровело — 1 093 749.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 2 мая всего зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.