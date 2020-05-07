Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько человек в городе заразилось коронавирусом. Столица — эпицентр пандемии в стране.

— То, что мы выявили больных так много, — это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.