Собчак рассказала, что в российском шоу-бизнесе переполох из-за коронавируса у Лещенко
Популярная ведущая Ксения Собчак рассказала о ситуации с певцом Львом Лещенко.
13 марта Лещенко был на дне рождения сестры российского композитора Игоря Крутого. Ранее главный врач Коммунарки подтвердил, что Лещенко заразился коронавирусом.
— В тусовке шоу-бизнеса переполох: все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, — написала Собчак в Telegram-канале. — Так что всем, кто там был, аларм.
Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.
Видос РТ pic.twitter.com/h14CBdeG1B— Никита Камышев (@SkifFc) March 27, 2020
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