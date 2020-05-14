Смертность от коронавируса в мире составила более 300 тысяч

Стала известна последняя статистика в мире по коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 4 494 377 человек. Зафиксировано 301 750 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 691 494 человека.

Больше всего от коронавируса погибло в США (86 277), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321). В России от инфекции погибло 2 305.