Слуцкер рассказала, в чем заключается уникальность Специальной Олимпиады

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер считает, что Единые игры стали новой страницей в развитии инклюзии в России.

«Впервые за всю историю нашей страны, включая времена Советского Союза, люди с проблемами развития интеллекта получили такую широкую площадку для самореализации. Конечно, до старта Игр на протяжении долгого времени мы проводили массу соревнований и творческих фестивалей. Но чтобы единовременно состязались более 1,5 тысячи участников с особенностями, плюс собрались тренеры, сервисеры и другие сопровождающие делегаций, такого еще не было. Без преувеличения, Игры — это принципиально новая глава в развитии инклюзии в нашей стране», — приводит ТАСС слова Слуцкер.

Единые игры Специальной Олимпиады России среди спортсменов с нарушением интеллекта стартовали в Казани 22 января.