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Случаи нарушения масочного и перчаточного режима в Москве — единичны

09:39
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
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Количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, уменьшилось с 28 процентов до 3 процентов за последние три дня, сообщает Telegram-канал «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

— Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72 процентов покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны, — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Также снизилось количество нарушений в общественном транспорте. На текущий момент в МосМетро: в масках — 99 процентов пассажиров, в перчатках— 90.

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