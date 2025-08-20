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20 августа 2025, 16:16

Скейтбордеры из 65 стран собрались на международный фестиваль в Москве

Фото Международный фестиваль Grand Skate Tour 2025

Всемирно известная серия Grand Skate Tour (GST) проходит в московском парке «Ходынское поле» с 14 по 24 августа 2025 года.

Международный фестиваль объединил любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира. В мероприятии принимают участие более 5000 спортсменов из Европы, США, Австралии и других стран, в том числе финалисты Олимпийских игр по скейтбордингу Матиас Дель Олио и Анджело Каро, пятикратный победитель X-Games Дэнни Вэй.

«Это мероприятие — прекрасная платформа, чтобы объединить всех лидеров скейтбординга. Это не было обычным соревнованием. Россияне создали нечто уникальное: собрали со всего мира людей, которые развивают скейтбординг и горят страстью к этому виду спорта. Я очень многое сделал для развития скейтбординга в своей стране. Организаторы GST сделали так, чтобы многие подобные мне люди встретились на этой платформе и поделились своими историями», — отметил неоднократный участник Олимпийских игр Даллас Оберхольцер.

«Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран-участниц. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности. Я уверен, что Grand Skate Tour изменил жизни многим людям!» — добавил Дель Олио.

Помимо соревнований, которые проходят в различных форматах, для зрителей организована и развлекательная программа с выставками, мастер-классами и даже настоящим музеем.

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