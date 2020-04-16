Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что ситуация с самоизоляцией граждан столицы на фоне пандемии коронавируса пока не улушается.

— Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе, — приводит слова Данчикова ТАСС со ссылкой на эфир «России 24». — Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам. Это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.