Система спецпропусков Москвы и Подмосковья будет объединенной

В Москве и Московской области будет введена объединенная система спецпропусков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходимо будет использовать специальный цифровой пропуск.

— По сути дела, у нас будет объединенная система спецпропусков Москвы и Московской области. Это очень важно, — сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.