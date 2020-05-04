Сингапурские ученые вновь изменили прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна вновь изменили свои прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России.

Ранее специалисты предполагали, что вспышка вируса в нашей стране закончится в начале августа, однако теперь они сдвинули дату к 17 августа. Ученые предупредили, что сроки окончания пандемии могут изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации и применяемых в стране мер.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.