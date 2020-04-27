Сингапурские ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России

Ученые сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) назвали дату возможного окончания вспышки коронавируса на территории России.

Как сообщают «РИА Новости», ссылаясь на данные отчета, исследователи прогнозируют, что в России ситуация с распространением вируса завершится на 97 процентов к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится на 99 процентов. Полное окончание может произойти уже 20 июля

Ученые считают, что в США эпидемия COVID-19 завершится 27 августа, в Германии — 1 августа, во Франции — 5 августа. 14 августа прогнозируется завершение вспышки коронавируса в Великобритании.

Согласно отчету, Россия уже прошла поворотный момент в распространении COVID-19, он произошел 24 апреля.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.