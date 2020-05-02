Сингапурские ученые изменили прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России

Исследователи из Сингапура скорректировали свой прогноз срока окончания эпидемия коронавируса в России.

Как сообщают «РИА Новости», теперь ученые прогнозируют, что эпидемия завершится 8 августа. Ранее они называли дату 7 августа, затем — 4 августа. Сроки могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Также они предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.