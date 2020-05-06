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Сингапурские ученые еще раз изменили прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России

08:49
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Исследователи из Сингапура скорректировали свой прогноз срока окончания эпидемия коронавируса в России.

По новому прогнозу сингапурских ученых, вспышка болезни в России завершится 24 августа этого года. Ранее они заявляли, что пандемия закончится 17 августа.

Для своих прогнозов эксперты используют математическую модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

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