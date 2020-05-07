Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тысяч рублей

Штраф за нахождение в общественном транспорте Москвы без маски составит 5 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на миистра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова. В четверг мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении обязательного масочного режима в общественных местах и транспорте. Режим самоизоляции же продлен до 31 мая.

— Штраф за нахождение без масок в общественном транспорте составит пять тысяч рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы, — сказал Данчиков. — Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф.

Мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте. Если едет в метро без маски, то будет штраф. Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания.