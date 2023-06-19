Шашистка Тансыккужина, у которой отобрали флаг, объяснила вступление в «Единую Россию»

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в интервью «СЭ» ответила, зачем пошла в политику.

— Почему вы пошли в политику? Говорили, что решили попробовать силы, «раз такая ситуация сложилась».

— У меня был опыт работы в Общественной палате республики, три созыва. Это не политика, но рядом. В 2012 году мне предложили вступить в «Общероссийский народный фронт», но у меня родился ребенок. Считала невозможным совмещать это. Я человек ответственный, если работать — то серьезно. В 2016-м впервые провели праймериз «Единой России», у меня был 22-й результат по республике, высокий результат, на самом деле.

— Партий же много. Почему именно «Единая Россия»?

— Другие не предлагали. Да я даже думала — а чего не приглашают? Я бы и подумала, может. Опыт был интересный, но потом... у меня родился второй ребенок. (Смеется.) Так что осталась на общественной работе.

— В общем, пошли в политику, когда решили не рожать третьего ребенка.

— Да. (Смеется.) На самом деле, история с флагом глубоко патриотичная, было все-таки давление политическое извне (во время матча за звание чемпионки мира в 2021 году у Тансыккужиной убрали российский флаг со стола прямо во время партии. — Прим. «СЭ»). Со стороны определенных кругов в Польше — особенно. И раз уж так случилось, что пришлось проявить все человеческие качества и нечеловеческие усилия и отстоять эту ситуацию, выложиться... На волоске все висело. Это повлияло.

— Просто интересно — когда вы решились, то думали развить спорт или, условно, помочь народу на селе?

— Я всю жизнь отдала спорту и отстаивала спортивные интересы страны. Шашки же не финансовая история. Вы знаете как журналист — никакой упоминаемости нет. Это история про любовь к спорту и стране. Поэтому все логично, мне кажется.

— Когда ты начинаешь в это погружаться, то на одном патриотизме не уедешь — нужно много юридических моментов изучать, ездить с людьми разговаривать.

— Да, это правда. Но у нас есть специализация по законодательству, например. Я курирую комитеты, отвечающие за вопросы спорта, культуры, молодежной политики, образование, развитие институтов гражданского общества и местного самоуправления. У меня сейчас один законопроект будет направлен в Госдуму.

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте здесь.