Шашистка Тансыккужина рассказала, почему спортивные контакты с иностранцами решили «не насиловать»

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в интервью «СЭ» рассказала об отношениях с иностранцами в своем виде спорта.

— С иностранцами вы контактируете?

— Они хотели приехать на турнир, не все, но часть европейцев. Африканцы хотели, например. Но не стали мы эту ситуацию... насиловать. Раз у нас все сотрудничество повернулось в стране на Восток, ситуация подсказала такой формат — не привлекать спортсменов по рейтингу, а ориентироваться на дружественные страны, лучших шашистов в них. Повезло, что Китай открылся после ковида. На наш турнир хотели подъехать представители недружественных стран, но тогда бы наш формат потерял свою идею. Даже если друзья из таких стран хотят приехать, не можем мы их включить.

Полностью интервью с Тамарой Тансыккужиной читайте здесь.