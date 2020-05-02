Сергей Собянин: «Деньги от штрафов пойдут на закупку лекарств от коронавируса»

Все штрафы, поступающие в бюджет столицы, пойдут на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что средства будут направлены только на эти цели.

«Все средства, которые будут поступать от штрафов, — не только от автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, — они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на эфире канала «Россия 24».

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.