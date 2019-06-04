Сергей Галанин – в проекте "Zангалис & Карякин"

Галанин – это не только хиты, харизма и обаяние. Это истинный кумир поколения. В новом выпуске YouTube-канала "Zангалис & Карякин" лидер группы "СерьГа", друг и соратник Гарика Сукачева выдал нереально откровенный разговор и впервые спел новые песни, которые еще никто не слышал. Эти произведения скоро могут стать настоящими хитами.

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“Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

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Выпуск с Сергеем Галаниным выйдет в среду, 5 июня, в 12.00 (мск).