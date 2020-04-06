Семья из Новокузнецка назвала ребенка в честь коронавируса

В Новокузнецке семейная пара назвала новорожденного сына в честь коронавируса — Ковид, сообщает «КузПресс». Свой выбор пара объяснила тем, что это имя Ковид ранее не существовало. Более того, по их мнению, оно звучное, оригинальное и имеет сильную энергетику.

— Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, — сказал отец ребенка.

По данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек. Зафиксировано 69 468 летальных исхода от инфекции, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948).

По данным Роспотребнадзора, в России на данный момент насчитывается 5 389 случайев заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровело — 355. Больше всего заболевших насчитывается в Москве (3 893 человек), Московской области (305) и Санкт-Петербурге (191).