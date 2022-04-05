Тамара Тансыккужина отреагировала на свое исключение из мирового рейтинга

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о своем исключении из мирового рейтинга.

«Сначала исключили из командных соревнований всех россиян и белорусов, а затем через некоторое время против меня начались определенные действия за поддержку позиции России по военной операции. Разместились соответствующие посты в соцсетях, там эти посты не нашли поддержку у спортсменов. Тогда была запущена петиция на Change.org, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была со стороны фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин.

Мы даже не видели официального решения. Пришло вчера просто письмо на e-mail, что меня отстраняют на неопределенное время. Такое письмо нельзя считать официальным», — сказала Тансыккужина «СЭ».

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство Федерации шашек России и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

27 апреля 2021 года во время матча за звание чемпионки мира между Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши организаторы встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки со стола во время одной из партий.