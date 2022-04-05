Тансыккужина назвала свое исключение из мирового рейтинга мелким жестом отвращения

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о сложности процедуры восстановления в мировом рейтинге после своего исключения.

«Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал. Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Более того, насколько я знаю, действия совершенны, а решения федерации-то нет. Сама процедура восстановления не сложная, потому что данные есть, просто списки убраны», — сказала Тансыккужина «СЭ».

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство Федерации шашек России и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

27 апреля 2021 года во время матча за звание чемпионки мира между Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши организаторы встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки со стола во время одной из партий.