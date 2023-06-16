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Сегодня, 10:54

В сентябре 2024 года в Москве пройдут летние «Игры дружбы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия готова принимать и организовывать международные соревнования.

«Президентом РФ принято решение о проведении в сентябре 2024 года Всемирных игр дружбы в Москве. Также планируется организация Всемирных зимних игр дружбы в Сочи не ранее 2026 года. Это не альтернатива Олимпийским играм. Это будет коммерчески успешный турнир», — сказал Филиппов.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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