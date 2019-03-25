"СЭ" и InStat объявили о сотрудничестве

Издательский дом "Спорт-Экспресс" и InStat стали стратегическими партнерами.

InStat – российская компания спортивной аналитики, которая занимается статистикой, цифровым скаутингом и прямыми трансляциями спортивных событий со всего мира. Ее клиенты – клубы РПЛ, КХЛ, НХЛ, а также такие команды как "Реал", "МЮ", "Челси", "Ливерпуль", "ПСЖ" и другие.

– Партнерство "Спорт-Экспресса" и InStat – важное событие для обеих компаний, – отметил главный редактор "СЭ" Максим Максимов. – Наша задача – разнообразная подача информации и лидирующие позиции по всем направлениям. Данные InStat позволят нам расширить форматы и создавать уникальный продукт, который будет востребован широкой аудиторией.