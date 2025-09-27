Сборные России по настольному теннису выиграли две золотые медали на Играх стран СНГ

Женская и мужская сборные России по настольному теннису стали победителями Игр стран СНГ.

В финале турнира россиянки со счетом 2:0 обыграли соперниц из Азербайджана. Эти медали были первыми, которые разыграли на соревнованиях.

Позднее в финале мужского турнира по настольному теннису российские спортсмены победили команду Азербайджана (2:0) и принесли России второе золото на Играх стран СНГ.

Соревнования проходят в Азербайджане и завершатся 8 октября. Всего в программе представлен 21 вид спорта.