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Сборная России завоевала 9 золотых медалей на чемпионате мира по шахбоксу

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Сборная России.
Фото Федерация шахбокса России
Сборные России, Германии и Казахстана на пьедестале.
Фото spqrnews
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Сборная России установила рекорд по количеству выигранных медалей на пятом чемпионате мира по шахбоксу. Турнир проходил с 28 сентября по 3 ноября в Риччоне (Италия).

На счету национальной команды 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Сборная России выступала на международном турнире под своим национальным флагом.

В шахбоксе соперники проводят четное количество раундов за доской, на один меньше — в боксерских перчатках, раунды идут по очереди и определенное количество минут, общее время фиксировано. Победить можно как за счет шахмат (мат, признание соперником поражения или падение у него флага), так и бокса (нокаут, технический нокаут, очки). Ничья не предусмотрена: после истечения общего времени в случае равенства на доске и ринге победа присуждается тому, кто играл черными фигурами.

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