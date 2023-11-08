Сборная России завоевала 9 золотых медалей на чемпионате мира по шахбоксу

Сборная России установила рекорд по количеству выигранных медалей на пятом чемпионате мира по шахбоксу. Турнир проходил с 28 сентября по 3 ноября в Риччоне (Италия).

На счету национальной команды 9 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Сборная России выступала на международном турнире под своим национальным флагом.

В шахбоксе соперники проводят четное количество раундов за доской, на один меньше — в боксерских перчатках, раунды идут по очереди и определенное количество минут, общее время фиксировано. Победить можно как за счет шахмат (мат, признание соперником поражения или падение у него флага), так и бокса (нокаут, технический нокаут, очки). Ничья не предусмотрена: после истечения общего времени в случае равенства на доске и ринге победа присуждается тому, кто играл черными фигурами.