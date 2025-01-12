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Сборная России завоевала 8 золотых медалей в третий день Российско-китайских игр

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей в третий день Российско-китайских игр.

В горнолыжном спорте обладателями золота стали Богдан Плотников и Анфиса Шамшур, серебро завоевали Егор Коротеев и Елизавета Болдырева , бронзу — Федор Лебедев и Вероника Ахтанина.

В лыжном двоеборьбе золото выиграли Анна Василькова и Никита Лысенин, серебро — Ульяна Мехоношина и Дмитрий Осипов, бронза у Екатерины Монастыршиной и Льва Костянеца.

Соревнования по сноуборду выиграли Петр Злобин и Мария Травничева, серебро на счету Макара Бородина и Амалии Габдюшевой. Бронзовую медаль выиграл Илья Хуртин.

Соревнования по шорт-треку выиграли Альбина Алиева. Анна Овчинникова и Давид Макарян стали вторыми. Кроме того, женская сборная стала победителем командных соревнований, вторая команда стала обладателем серебряных медалей, а вторая мужская сборная завоевала бронзовые медали.

За три дня россияне завоевали 69 медалей. На счету китайских спортсменов 21 медаль.

Российско-китайские игры проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января.

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