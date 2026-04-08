Сборная России по паделу сыграет с Сербией на турнире в Москве
11 и 12 апреля в Москве состоится товарищеский турнир между национальными сборными России и Сербии по паделу.
В турнире примут участие мужской и женский составы сборных. Каждая команда будет представлена 14 спортсменами — восемью мужчинами и шестью женщинами. В первый день спортивной программы состоится встреча сборных России и Сербии. Команды проведут 5 матчей: три игры с участием мужских пар и две — с участием женских. Во второй день состоится пройдет турнир смешанных пар.
Первая встреча сборных Россиии и Сербии состоялась в августе 2025 года в Белграде и завершилась победой нашей команды со счетом 10:2.
Состав сборной России на матчи со сборной Сербии
Мужчины
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Артем Матус — 23 года, № 1 национального рейтинга ФПР, победитель Кубка России-2025 и финалист Чемпионата России-2025;
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Дмитрий Мягков — 27 лет, № 3 национального рейтинга ФПР, чемпион России-2025, победитель двух турниров Российского падел тура-2025;
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Павел Карпушкин — 27 лет, № 4 национального рейтинга ФПР, победитель Кубка России-2025 и финалист Чемпионата России-2025;
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Петр Мальцев — 28 лет, № 5 национального рейтинга ФПР, чемпион России-2025, бронзовый призер Кубка России-2025; победитель турнира Российского падел тура-2025;
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Денис Меркулов — 29 лет, № 6 национального рейтинга ФПР, чемпион Москвы-2025, бронзовый призер Чемпионата России-2025;
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Эрик Томайдис — 25 лет, № 7 национального рейтинга ФПР, бронзовый призер Чемпионата России-2025; победитель турнира Российского падел тура-2025;
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Савелий Тулупов — 18 лет, № 12 национального рейтинга ФПР;
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Семен Батин — 20 лет, № 24 национального рейтинга ФПР.
Женщины
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Ника Служителева — 25 лет, № 5 национального рейтинга ФПР, победительница турнира FIP Bronze Phuket-2025, первая ракетка России по итогам сезона-2024;
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Варвара Попова — 21 год, № 10 национального рейтинга ФПР, победительница турнира Российского падел тура-2026;
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Полина Юмашева — 46 лет, № 15 национального рейтинга ФПР, призер турниров Российского падел тура 2025 и 2026;
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Полина Чиркова — 22 года, № 16 национального рейтинга ФПР, призер турниров Российского падел тура 2024 и 2025;
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Анна Туленкова — 25 лет, № 19 национального рейтинга ФПР;
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Карина Клещерова — 19 лет, № 56 национального рейтинга ФПР.