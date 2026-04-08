Сборная России по паделу сыграет с Сербией на турнире в Москве

11 и 12 апреля в Москве состоится товарищеский турнир между национальными сборными России и Сербии по паделу.

В турнире примут участие мужской и женский составы сборных. Каждая команда будет представлена 14 спортсменами — восемью мужчинами и шестью женщинами. В первый день спортивной программы состоится встреча сборных России и Сербии. Команды проведут 5 матчей: три игры с участием мужских пар и две — с участием женских. Во второй день состоится пройдет турнир смешанных пар.

Первая встреча сборных Россиии и Сербии состоялась в августе 2025 года в Белграде и завершилась победой нашей команды со счетом 10:2.

Состав сборной России на матчи со сборной Сербии

Мужчины

Артем Матус — 23 года, № 1 национального рейтинга ФПР, победитель Кубка России-2025 и финалист Чемпионата России-2025;

Дмитрий Мягков — 27 лет, № 3 национального рейтинга ФПР, чемпион России-2025, победитель двух турниров Российского падел тура-2025;

Павел Карпушкин — 27 лет, № 4 национального рейтинга ФПР, победитель Кубка России-2025 и финалист Чемпионата России-2025;

Петр Мальцев — 28 лет, № 5 национального рейтинга ФПР, чемпион России-2025, бронзовый призер Кубка России-2025; победитель турнира Российского падел тура-2025;

Денис Меркулов — 29 лет, № 6 национального рейтинга ФПР, чемпион Москвы-2025, бронзовый призер Чемпионата России-2025;

Эрик Томайдис — 25 лет, № 7 национального рейтинга ФПР, бронзовый призер Чемпионата России-2025; победитель турнира Российского падел тура-2025;

Савелий Тулупов — 18 лет, № 12 национального рейтинга ФПР;

Семен Батин — 20 лет, № 24 национального рейтинга ФПР.

Женщины

Ника Служителева — 25 лет, № 5 национального рейтинга ФПР, победительница турнира FIP Bronze Phuket-2025, первая ракетка России по итогам сезона-2024;

Варвара Попова — 21 год, № 10 национального рейтинга ФПР, победительница турнира Российского падел тура-2026;