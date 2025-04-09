Остальные
Новости
Главная
Остальные

9 апреля, 14:38

Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку перед первым международным матчем в истории

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Федерация падела России

В среду, 9 апреля, сборная Федерации падела России провела открытую тренировку перед первым в истории международным матчем против сборной Казахстана. Федерация представила состав команды, а также комплекты формы с российским триколором.

Спортивный директор национальной команды Владимир Осипов отметил значимость предстоящих матчей.

«Это точно знаковое событие, к которому мы готовились и которого ждали. Это наш первый международный опыт как для команды. Естественно, это сопровождается тем, что появилась наша официальная форма. В целом достаточно много событий сейчас, которые происходят первый раз: выезд команды на международный матч, представление формы, представление генерального спонсора сборной», — сказал Осипов «СЭ».

О стремительном развитии падела в стране заявила заместитель директора по маркетингу, пиар- и социальным проектам букмекерской компании FONBET Валерия Купина.

«Очень рады, что падел стремительно развивается в нашей стране. Федерация существует не так давно, но за это время удалось достичь нереального роста. Уверена, что создание сборной команды поможет достичь новых высот. Это новая ступень, новый этап. Думаю, все сложится и первый матч завершится с большим успехом», — сказала Купина.

После презентации к команде также обратился президент Федерации падела России Алексей Золотарев.

«Мы начали свою активную деятельность всего девять месяцев назад. Проделали большой путь, которым можно и нужно гордиться. Важная часть спорта — международные игры. Через несколько дней сборной предстоит игра с командой Казахстана. Мы точно запомним этот момент. В нашей команде представлены лучшие игроки страны. Призываю бороться за страну и результат!» — сказал Золотарев.

Игры между сборной Федерации падела России и сборной Казахстана пройдут в Алма-Ате 12 и 13 апреля.

Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соревнования по скоростному спуску на коньках в Москве отменены

Дегтярев заявил, что кодекс этики российского спорта будет принят в мае

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости