Сайту «СЭ» требуется статистик.

Мы ищем статистика на сайт «СЭ». Нам важно, чтобы вы были ответственным, любили цифры и спорт, всегда были на связи. Аналогичный опыт работы будет дополнительным плюсом.

Обязанности: ведение онлайн-трансляций (краткие, текстовые), заполнение протоколов матчей, заполнение и поддержка календарей соревнований, отслеживание переходов игроков, создание турниров.

График: 5/2 плавающий, рабочая смена в субботу/воскресенье обязательна. Оплата по договоренности. Работа удаленная.

Свои резюме и вопросы высылайте Александру Федоровскому a.fedorovskiy@sport-express.ru.