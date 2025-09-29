Самый успешный бильярдист Финляндии Иммонен скончался от рака

Финский профессиональный игрок в бильярд Мика Иммонен по прозвищу «Ледяной человек» ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщает Eurosport.

Спортсмен скончался 28 сентября. Причиной его смерти стал рак толстой кишки четвертой степени. Иммонену поставили диагноз в декабре 2023 года.

Финн выступал в дисциплинах 9-ball, 10-ball и стрейт-пул. Он является единственным игроком из Финляндии, выигравшим мировые титулы в дисциплинах с девятью и десятью мячами. Также Иммонен четыре раза становился обладателем Кубка Москони в составе сборной Европы.

В 2014 году Иммонен вошел в Зал славы бильярдного конгресса Америки.