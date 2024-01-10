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Сегодня, 14:08

Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Ана Горшкова
Корреспондент
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Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в ДТП в Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

По данным источника, автокатастрофа произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, в котором находился 16-летний Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

Сообщается, что Батяева, который находился за рулем, и 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Спустя сутки водитель ВАЗ-2109 скончался от полученных травм.

Батяев в 2019 году был признан самым сильным подростком России.

Источник: РИА Новости
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