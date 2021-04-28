Садовская в знак солидарности с россиянкой убрала флаг Польши со стола на турнире по шашкам

Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин сообщил, что Наталья Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала флаг Польши со стола в финале чемпионата мира.

«Сейчас польская спортсменка из солидарности убрала польский флаг, обе спортсменки играют без флага. Я считаю, что инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась.

Мы готовим ноту протеста польской стороне и международной федерации. Спортсмен, который сидит, напрягается и старается думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации», — цитирует Никитина ТАСС.

Вчера, 27 апреля, один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.