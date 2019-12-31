Любимые наши читатели и зрители!

2019-й остается в истории. Этот год получился непростым для нашего спорта. Но не будем сегодня говорить о плохом. Сейчас хочется вспомнить всё хорошее, что подарил нам этот год и, конечно, поблагодарить всех вас. Спасибо, что были с нами!

Мы уверены и будем рады тому, что и в 2020-м вы станете следить за спортом с помощью «СЭ». Тем более что год будет очень насыщенным: в течение лета состоится сразу два крупнейших спортивных соревнования — чемпионат Европы по футболу (можно считать, домашний — с матчами в Санкт-Петербурге) и Олимпийские игры в Токио.

Хочется верить, что наши спортсмены станут не просто участниками, а настоящими героями этих турниров. Пожелаем им удачи, а всем нам — ярких спортивных впечатлений в наступающем 2020-м!

С Новым годом!