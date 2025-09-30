Остальные
30 сентября, 12:25

Вахтанг Гвалия: «Перед национальным чемпионатом по длинным нардам многие спортсмены получили необходимую практику в Краснодарском крае»

Фото Пресс-служба Федерации нард России

С 25 по 28 сентября в Краснодарском крае состоялся «Гран-при Юга России» по длинным нардам. Загородному клубу станицы Северская не впервой принимать большие турниры — в начале августа здесь прошел аналогичный турнир по коротким нардам.

Итоги «Гран-при Юга России» по длинным нардам подвел заместитель спортивного директора Федерации нард России (ФНР) Вахтанг Гвалия.

— Турнир в Северской примечателен тем, что он состоялся перед чемпионатом России по длинным нардам, который пройдет с 15 по 19 октября в Казани. В нардах важна практика. Нарабатывать ее в борьбе с сильными соперниками в Краснодарский край приехали спортсмены со всей страны, а не только из ближайших регионов. Тем более что «Гран-при Юга России» хорошо организован и потому привлекателен.

Многие из участников — 30-40 человек — собираются принять старт и в национальном чемпионате. Среди них победители и призеры в основной программе (классические нарды и нарды-блиц). Эти спортсмены состоят в сборных командах регионов и будут в скором времени представлять их в Казани.

В нардах случаются неожиданности, но на этот раз их не произошло. Тройки сильнейших составили известные в мире нардов спортсмены, которые не раз принимали участие во всероссийских соревнованиях.

Результаты «Гран-при Юга России»

Длинные нарды

1. Гарик Аветян (Республика Адыгея)

2. Мисак Геворкян (Ставропольский край)

3. Александр Никулица (Краснодарский край)

Длинные нарды-блиц

1. Роберт Садгян (Московская область)

2. Армен Овсепян (Республика Крым)

3. Левон Дживалян (Ставропольский край)

Кубок чемпионов по длинным нардам

1. Александр Никулица (Краснодарский край)

2. Илья Потеряев (Ленинградская область)

3-4. Арсен Кайтуков (РСО-Алания), Юрий Осаволюк (Краснодарский край)

Длинные нарды — пары

1. Энвер Газалов/Арсен Кайтуков (оба — РСО-Алания)

2. Райхан Гайнуллин/Радик Нуриахмитов (оба — Республика Татарстан)

3. Алексей Игнарин (Республика Татарстан) / Александр Никулица (Краснодарский край)

Однопоинтовый турнир по длинным нардам

1. Генри Гаспарян (Московская область)

2. Сергей Петухов (Москва)

3. Андрей Разумов (Свердловская область)

  • руслан магомедов

    Охринеть что только не выдумают и не назовут Чемпионатом Росссии. Вот армянам раздолье, теперь не просто фишки бросают в кафешке, а отрабатывают тактику. Что только армяне не придумают для для об....ва.

    01.10.2025

