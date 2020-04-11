С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для поездок на любом транспорте. Как это будет действовать

Мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте объявил о введении цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Их использование будет обязательным с 15 апреля. Пешком можно ходить без пропусков, но при соблюдении установленных правил.

Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Вводятся следующие категории цифровых пропусков:

— Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

— Для поездок в медицинские учреждения.

— Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее).

Более подробная информация доступна на официальном сайте мэрии.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 722 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 104 775 человек, выздоровело — 389 292.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.