С 14 апреля в Москве начнут тестировать на антитела к коронавирусу

С 14 апреля в Москве начнется тестирование на наличие антител к коронавирусу.

— Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники, — цитируют «Известия» главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.