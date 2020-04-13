С 14 апреля в Москве начнут тестировать на антитела к коронавирусу
17:52
С 14 апреля в Москве начнется тестирование на наличие антител к коронавирусу.
— Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники, — цитируют «Известия» главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/999289/2020-04-13/popova-soobshchila-o-nachale-testirovaniia-v-moskve-na-antitela-k-koronavirusu
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