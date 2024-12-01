Остальные
Новости
Главная
Остальные

Допинг

Сегодня, 17:44

РУСАДА обнаружило около 15 запрещенных субстанций в проверенных допинг-пробах бодибилдеров

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что около 15 запрещенных субстанций было обнаружено в каждой из допинг-проб ряда российских бодибилдеров, проверенных в октябре 2024 года.

«Традиционно тестировали бодибилдеров в этом году. Буквально недавно приходит к нам из лаборатории заключение. Лаборатория нам пишет: «Дорогие коллеги из РУСАДА. В некоторых пробах обнаружено около 15 запрещенных субстанций (имеется в виду не всего, а в каждой. — Прим. «СЭ»). Можно в отчете мы остановимся на трех, вам этого достаточно будет?» — приводит ТАСС слова Логиновой.

В октябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) не соответствующей своему кодексу.

Источник: ТАСС
РУСАДА
Читайте также
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игорь Акинфеев открывает первый Кубок России по киперболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости