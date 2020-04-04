Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Вирусолог Александр Семенов рассказал, как лечат больных коронавирусом в Италии и какие ошибки были допущены.

— Здесь, в Италии, опоздали как минимум на три недели. Мы увидели, как делать не надо, — цитирует Семенова «Коммерсант». — В таких условиях система здравоохранения проверяется на прочность, а наступил практически коллапс.

По его словам, Италия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом из-за запоздалых мер: в стране накопилось столько инфицированных граждан, что распространение вируса начало развиваться по экспоненте. Также итальянцы долго приспосабливались к условиям карантина: не ограничивали контакты, не соблюдали социальную дистанцию и меры по предосторожности.

Семенов признался, что доктора, работающие с коронавирусными пациентами, «выгорели» или «выбиты из строя».

Рассуждая о распространении коронавируса в России, врач счел маловероятным итальянский сценарий. По его данным, Россия считается лидером по числу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кроме того в стране действует «серьезная, адекватная и разветвленная» система Роспотребнадзора

Ситуация с коронавирусом в Италии одна из самых сложных в мире. В стране находятся более 119 тысяч инцированных, а уровень смертности превысил 10 процентов. В России по состоянию на 4 апреля 4,1 тысячи граждан с коронавирусом, скончались 34 человека.