Российский снукерист Каковский вышел в плей-офф чемпионата мира

Семикратный чемпион России, вице-чемпион Европы по снукеру Иван Каковский с первого места вышел из своей группы на чемпионате мира по снукеру среди любителей в английском Шеффилде.

Каковский в своей группе обыграл двух англичан — Джимми Улла (3:2) и Марка Хармана (3:0). Третий соперник, непалец Дипак Магар, не смог добраться до Шеффилда.

В снукере существуют чемпионаты мира как среди профессионалов, так и среди любителей — несколько раз победители любительских турниров переходили в профессионалы и становились чемпионами мира в обеих категориях.

В плей-офф Каковский начнет свой путь с 1/64 финала. Победителю чемпионата достанется путевка в мэйн-тур среди профессиональных игроков.