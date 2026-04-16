Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде

Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в ДТП в городе Паттайя (Таиланд), сообщает волонтер Светлана Шерстобоева.

Спортсмену было 22 года.

«Пожидаев попал в ДТП 14 апреля, в результате которого получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. К сожалению, спасти его не удалось», — цитирует Шерстобаеву ТАСС.

Российские волонтеры объявили сбор средств для отправки тела Пожидаева на родину.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max