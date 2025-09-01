Российские нардисты завоевали четыре золотые медали на Armenian Grand Prix

На завершившемся в воскресенье дебютном международном турнире IBF в Ереване сборная России завоевала семь медалей: четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Чемпионами стали Григор Гамбарян в длинных нардах у мужчин, Оксана Гаязова в коротких нардах у женщин, Агамир Геворкян в коротких нардах-блиц, Айк Долунц и Арсен Марукян в коротких нардах среди пар.

— Выступление российских спортсменов на дебютном международном турнире Armenian Grand Prix стало настоящим триумфом. С особой гордостью поздравляю наших чемпионов, чьи победы ярко продемонстрировали высокий уровень российских нард и сделали нашу страну лидером турнира, — отметил председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин. — Слова признательности также Армену Петросяну, занявшему почетное второе место, и нашим бронзовым призерам, чьи успехи дополнили общую копилку наград и подтвердили силу российской школы нард.

Талант, мастерство и стремление к победе игроков нашей сборной вдохновляют и доказывают: у российского спорта есть мощный потенциал и большое будущее. Уверен, впереди нас ждет еще немало громких побед на международной арене.